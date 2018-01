Adolescente é agredida após casal achar que ela havia furado fila em mercado

Uma adolescente de 17 anos foi agredida com ofensas, tapas e arranhões, após um casal achar que ela havia furado fila no açougue de um mercado no Guará, no Distrito Federal. A briga aconteceu na última sexta-feira (19).

De acordo com depoimento da vítima à Polícia, as agressões começaram enquanto ela aguardava o pedido, mas o casal entendeu que ela estava na lateral só esperando uma oportunidade de furar a fila. Jovem ficou com as marcas das agressões nas costas e braços.

“A esposa desse homem começou a gritar. Disse que ela era uma patricinha folgada e merecia ganhar uns tapas para aprender a ter educação. Que o marido dela não podia fazer, mas ela, sim”, denunciou a avó da menina nas redes sociais.

As agressões só cessaram depois que a adolescente ligou para o pai, pedindo que ele comparecesse ao local. O casal fugiu do comércio de imediato.

O caso está sendo investigado pelo 4º DP da cidade.