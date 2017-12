Adiada votação de decreto que suspende IPTU de puxadinhos em Goiânia

Incluído na pauta desta terça-feira (12) a pedido do autor, Delegado Eduardo Prado (PV), a votação do projeto de lei que veta a aplicação de multas com base exclusivamente em fotos aéreas foi adiada e muito dificilmente será feita ainda em 2017. Isso porque o vereador Tiãozinho Porto (Pros) pediu vistas da matéria para discuti-la com a Prefeitura. No total, 17 ver...