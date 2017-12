Acusado de matar namorada durante sexo é condenado a 13 anos de prisão

Arielle Martins foi morta em setembro de 2012 pelo seu namorado, Marcos Rogério Amorim Júnior, enquanto o casal estava em uma relação sexual. Na época do crime, a vítima, então com 21 anos, foi morta com um tiro na boca no apartamento da família do acusado. Em depoimento, Marcos contou que os dois faziam brincadeiras sexuais quando, acidentalmente, o revólver disparou. Arielle morreu no local. As informações são do G1.

Cinco anos após o crime, Marcos Rogério, hoje com 26 anos, foi condenado a 13 anos de prisão por homicídio qualificado, após mais de 10 horas de julgamento nesta quarta-feira (6) em Linhares, no Espírito Santo. De acordo com a reportagem, ainda cabe recurso da decisão e, enquanto isso, o acusado aguarda em liberdade.

O pai de Marcos, o policial rodoviário federal aposentado Marcos Rogério Amorin dos Santos, teria dado fuga ao filho, mas negou inicialmente o fato. No entanto, marcas de sangue no carro dele desmentiram a versão dele, que voltou atrás em novo depoimento.