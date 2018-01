Acusada de matar criança por espancamento será interrogada na próxima segunda-feira

Alessandra Vitorino da Silva Oliveira, balconista apontada como autora do homicídio por espancamento de uma criança de apenas dez anos, prestará depoimento ao juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3ª Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri, em Goiânia, na manhã da próxima segunda-feira (22). O crime aconteceu no Recanto das Minas Gerais, na capital, no dia 4 de setembro de 2005, e a acusada responde em liberdade.

A denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) relata que Alessandra residia no barracão dos fundos da casa onde a vítima morava. Ela nutria ódio pelo menino por causa de algumas brigas com seus filhos, o que a levou a praticar o assassinato.

No dia do crime, a mãe do garoto saiu e o deixou dormindo em sua residência. Ao ver que a vítima estava sozinha, a denunciada, conforme a peça acusatória, teria se dirigido para a residência onde a vítima dormia e, como tinha livre acesso à casa, entrou e foi até o quarto.

O documento relata ainda que, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer defesa, pois se tratava de uma criança de apenas dez anos de idade, a mulher a espancou e a asfixiou, ocasionando a sua morte. A acusada também teria colocado a vítima nua sobre a cama e a cobriu com um edredom na tentativa de simular o crime de atentado violento ao pudor.

O juiz Jesseir Coelho de Alcântara explicou ao POPULAR que o depoimento só vai acontecer agora, 13 anos após o crime, devido à lentidão nos trâmites processuais. "O inquérito demorou muito. Depois disso também teve um tempo em que ela não foi encontrada", afirmou. Ele declarou também que processos cujos acusados já estão presos recebem prioridade, o que não se aplica ao caso da balconista.



(Com TJ-GO)