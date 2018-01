Acordo prevê treinamento e emprego para 135 presos goianos

O contrato de cooperação mútua entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) e a Fundação de Desenvolvimento, Assistência Técnica e Extensão Rural (Fundater) para elaboração de projetos que visem melhorar o aproveitamento da área agrícola, além da comercialização da produção agropecuária da Colônia Agroindustrial do Semiaberto, foi publicado nesta segunda-feira (15) no Diário Oficial do Estado de Goiás (DOE).

O texto informa que a data da assinatura titular da SSP-GO, Ricardo Brisolla Balestreri, foi em 20 de dezembro e que o contrato tem validade de dois anos. Com isso, os reeducandos do sistema prisional que participarem do projeto poderão ter acesso a uma profissão, além de salário. Também está prevista remição da pena, conforme previsão da lei, com a redução de um dia de pena a cada três dias trabalhados.

Reportagem do POPULAR publicado nesta segunda-feira (15), mostra que apenas 20% dos presos executam alguma atividade profissional e que a oferta para esse público ainda é pequena por diversos motivos. Segundo o Sesi, este contrato de cooperação atenderá 135 apenados nos municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Ceres e Itumbiara já no primeiro semestre de 2018.