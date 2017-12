Acompanhante de paciente denuncia falta de higiene no Hugo

Atualizada às 11h43

Uma acompanhante de um paciente internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) gravou um vídeo em que mostra um quarto da enfermaria da unidade com os cestos de lixo lotados e o chão sujo. Ela descreve que o local não passa por limpeza há alguns dias e que o motivo seria a greve de funcionários, por falta de pagamento.

Ela mostra os cestos de lixo infectante, comum e o do banheiro cheios, além de copos no chão. Ela disse para a reportagem que chegou a pedir um balde e um rodo para fazer a limpeza pessoalmente, mas que não foi atendida. “A gente entende que tem que ser gente específica para fazer isso, mas tenho parente aqui e ele não pode ficar na sujeira.”

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da unidade, que está verificando o motivo do problema. Em breve mais informações.

O Hospital de Urgências de Goiânia emitiu nota sobre o caso:

"O Instituto Gerir, que é a Organização Social que faz a gestão do Hugo, informou que aguarda o repasse de recursos por parte da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, para efetuar os pagamento referentes aos prestadores de serviço do Hospital. Ciente da crise econômica que afeta todos os Estados e de seu compromisso com os goianos, a organização social esclarece, ainda, que vem tomando as providências necessárias para que a qualidade do atendimento prestado aos pacientes da unidade não seja prejudicada".