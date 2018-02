Acidentes nas rodovias estaduais em Goiás caem 38% durante feriado

Em comparação com o recesso de carnaval de 2017, o número de acidentes registrados nas rodovias estaduais de Goiás caiu 38%. No total, foram 42 ocorrências ante as 68 verificadas no ano passado. A quantidade de vítimas feridas e levadas a óbito também foi menor neste ano. Em 2017, foram 58 feriados e 9 óbitos, já neste ano foram 28 feridos e 6 óbitos. O Comandante do Policiamento Rodoviário, coronel Márcio Vicente da Silva, estima que o fluxo de veículos neste recesso foi 30% maior do que nos outros dias deste mês de fevereiro, o que indica um resultado positivo da operação durante o carnaval, que contou com 650 policiais militares.

O coronel Vicente indicou que as rodovias GO-020, GO-070 e GO-080 foram as que mais tiveram problemas, o que já era o esperado, pois ligam Goiânia a cidades muito procuradas do interior goiano, como Goiás, Aruanã, Caldas Novas, Jaraguá e Minaçu. "Além da questão rodoviária tivemos um aspecto muito positivo no combate criminal, pois conseguimos apreender 7 armas, deter 7 foragidos da justiça e ainda 168 kg de drogas", informa o coronel. Para ele, a ostensividade da Polícia Militar (PM) gerou os resultados vistos como positivos.

Em relação ao combate à embriaguez de motoristas, no artigo 165 do Código Penal, também ocorreu redução nos registros. Em 2017, 34 condutores foram pegos dirigindo sem estar em condições físicas e psicológicas devido ao uso de álcool, já neste ano o número registrado foi de 17, uma queda de 50%. O coronel Vicente considera que esses números se dão pela mudança de comportamento das pessoas, o que é bom, segundo ele. Isso é estimado porque a quantidade de pessoas que fizeram o teste de alcoolemia foi 93% maior do que no ano passado e, ainda assim, houve menos embriagados.