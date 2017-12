Acidentes diminuíram

Sancionada em maio de 2016, a Lei do Farol Aceso foi responsável por diminuir o número de acidentes e mortes nas rodovias, de acordo com o inspetor Newton Morais, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Foi extremamente importante para que houvesse redução gradual de acidentes do tipo colisão frontal e, consequentemente, o número de mortes em ro...