Acidente que vitimou idosa na Marginal Botafogo teria sido causado por buraco na via

Atualizada às 21h10 - 09/01/2018

Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (09), na Avenida Marginal Botafogo, próximo à entrada da Rua 115, no Setor Sul, vitimou uma idosa de 83 anos e deixou outras quatro pessoas feridas, entre elas duas crianças, de 2 e 3 anos. A condutora do veículo afirmou que perdeu o controle da direção após tentar desviar de um buraco na pista.

No momento do acidente, a idosa Irani Cruzeiro Elias estava sentada no banco de trás entre as duas cadeirinhas das crianças. No banco da frente estavam Luciana Costa Cruzeiro, 42, e Olga Carolina Barbosa Costa Alves, 25, que conduzia o veículo. Ambas sofreram ferimentos leves.

De acordo com a motorista, ela teria perdido o controle do carro ao desviar de um buraco do lado esquerdo da pista onde trafegava, logo após um sensor de velocidade, sentido Centro/Setor Pedro Ludovico. Após o capotamento, o veículo só parou quando colidiu com <CS9.8>um poste de iluminação pública, na lateral direita da avenida.

Olga, Luciana e as duas crianças foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e, de acordo com o hospital, estão em estado regular, conscientes e respiram sem a ajuda de aparelhos. O Serviço Móvel de Urgência (Samu) atestou que a idosa não resistiu aos ferimentos e já estava morta quando a equipe chegou ao local do acidente.

Além de um helicóptero do Corpo de Bombeiros ter sido acionado para auxiliar no resgate das vítimas, a irmã da condutora, Andressa Costa Cruzeiro, conta que, após o capotamento, uma viatura da Ronda Ostensiva Tática Metropolitana (Rotam) que passava pelo local ajudou a desvirar o veículo e retirar a idosa, que teria ficado presa no interior do carro. Isso teria acontecido momentos antes do socorro chegar.

A área foi isolada e o trânsito desviado para a Rua 92 por agentes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (SMT). A Celg também foi acionada por conta da queda de um poste no local do acidente.

A equipe desligou a energia na região para que agentes da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) pudessem fazer a vistoria na via. O laudo preliminar afirma que logo após passar por um buraco, o carro perdeu o controle, derivou para a pista da direita, subiu no meio fio, chocou-se com um poste e capotou. O relatório não conclui qual foi a causa principal do acidente.

Informações do Corpo de Bombeiros são de que a idosa estava sem o cinto de segurança no momento do acidente.

Tapa-buracos

A Prefeitura de Goiânia informou que toda a cidade vem sendo atendida pelos serviços de tapa-buracos e a Marginal Botafogo está entre os cronogramas do plano. A informação é de que o buraco que teria causado o acidente seja tapado em breve, entretanto, a Prefeitura não estipulou uma data limite para execução. <FI10>(Fabiana Sousa é estagiária do GJC em convênio com a Faculdade Araguaia)