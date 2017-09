Acidente que supostamente envolveria Leonardo foi pouso forçado com indígenas no Pará

O vídeo de um acidente aéreo onde supostamente o cantor Leonardo aparece sendo socorrido, na verdade, transportava indígenas e enfermeira no Pará.

Procurados, a assessoria do sertanejo negou que ele estivesse envolvido no acidente.

Na verdade, as imagens que estão sendo compartilhadas na internet foram filmadas nessa quinta-feira (7), na praia de Pajuçara, em Santarém, região oeste do Estado do Pará.

Um avião monomotor decolou do município de Oriximiná, com uma enfermeira e dois indígenas da tribo Waiwai. O pouso estava previsto para ser realizado em uma pista particular no município de Santarém, mas precisou fazer um pouso forçado no rio Tapajós, após ficar sem combustível.

Banhistas que estavam no local ajudaram no resgate dos passageiros. Um das vítimas era um homem paraplégico.

A mulher que estava a bordo contou que ao se aproximar do destino final, o piloto disse que iam cair porque tinha acabado o combustível.

A Secretaria de Saúde de Santarém informou que as vítimas foram levadas para o Pronto Socorro Municipal, onde foram submetidos a exames.