Acidente interdita parcialmente trecho da BR-153 no sentido Goiânia - Anápolis

A BR-153 está parcialmente interditada no sentido Goiânia/Anápolis, por causa de um acidente próximo ao viaduto do Jardim Novo Mundo, na madrugada desta quarta-feira (22). Cinco veículos colidiram no trecho, sendo duas carretas, dois veículos de passeio e uma motocicleta.

Alerta para quem passa pela BR-153, no perímetro urbano nesta manhã. Segundo a PRF, não há vítimas, porém a carreta chocou-se contra um poste de iluminação do canteiro central, provocando também a interdição da outra pista.

A pista ainda não foi liberada, mas segundo a PRF, o trânsito já flui bem no sentido Serra – Ceasa.