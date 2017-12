Acidente entre carro e moto deixa dois gravemente feridos em Bonfinópolis

Duas pessoas foram socorridas em estado grave após um acidente de trânsito na entrada de Bonfinópolis, região metropolitana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no início da noite de hoje (25) um carro colidiu contra uma motocicleta no trevo da cidade. As vítimas foram encaminhadas politraumatizadas e em estado de choque para o Hospital de Urgências de Goiânia.