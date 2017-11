Acidente entre caminhão e carreta deixa três mortos em Mara Rosa

Três homens morreram na noite de sexta-feira (24), após um acidente entre um caminhão baú e uma carreta no km 160 da BR-153, em Mara Rosa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão seguia no sentido sul/norte, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta que seguia no sentido oposto. Com o impacto, o caminhão baú foi partido em três, o motorista ficou nas ferragens e o passageiro foi arremessado para fora do veículo. Já a frente da carreta ficou totalmente destruída e seu condutor também ficou preso nas ferragens.

A rodovia ficou totalmente interditada das 22h de ontem até às 5h15 deste sábado (25). De acordo com a corporação, a pista onde aconteceu a colisão está boa, bem sinalizada e não choveu na hora do acidente.