Acidente entre ônibus e caminhões deixa pelo menos 8 mortos na BR-020, em Formosa

Atualizada às 16h15

A batida entre um ônibus e dois caminhões deixou pelo menos 8 mortos e 30 feridos, na manhã desta quinta-feira (15), na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com a corporação, uma das laterais do ônibus ficou destruída com o impacto. A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que ainda há vítimas presas entre as ferragens do veículo. De acordo com a Viação Expresso Guanabara, proprietária do veículo, o ônibus saiu de Cajazeiras (PB) com destino a Goiânia e transportava 43 passageiros.

Os 30 feridos foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde da região, sendo 15 para hospitais do Entorno, 3 deles levados de helicóptero, e 15 para Formosa. Dois deles, um homem e uma mulher, morreram no Hospital de Base de Brasília. Eles e uma outra vítima, que também seria um homem, haviam sido transportados de helicóptero para a unidade de saúde.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Técnico-Científica continuam no local retirando feridos que ficaram presos às ferragens. Sete ambulâncias, quatro viaturas de resgate e um helicóptero auxiliam no socorro das vítimas.

A colisão ocorreu no quilômetro 45 da rodovia, entre os povoados de JK e Bezerra, onde a pista é simples. De acordo com a PRF, a rodovia está interditada nos dois sentidos e não há previsão de quando será liberada. Ainda de acordo com a corporação, uma das carretas transportava adubo e após o acidente a carga ficou espalhada na pista. O congestionamento na via chega a 4 quilômetros.

Em nota a Viação Expresso Guanabara informou que o veículo saiu de Cajazeiras (PB) na tarde de terça-feira (13) por volta das 16h35 e tinha como destino Goiânia. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da empresa, o motorista tinha descansado por 20 horas antes de assumir o voltante do ônibus.

A nota informa ainda que assim que tomou conhecimento do acidente enviou uma força-tarefa de Brasília para prestar toda a assistência necessária aos passageiros. A empresa também lamentou o ocorrido e colocou o número 0800-7281992 para atendimento dos familiares dos passageiros.