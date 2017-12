Uma pessoa morreu e três ficaram feridas em um acidente de trânsito na GO-319 na noite desta quarta-feira (13). O acidente aconteceu no trevo da saída para Nova Fátima, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o SAMU, um veículo não respeitou a sinalização do local e bateu de frente contra um carro. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. As outras vítimas, entre elas uma gestante, foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).