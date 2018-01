Acidente deixa trânsito lento em trecho da Avenida Anhanguera, no Setor Oeste

Um acidente entre três veículos deixou tumultuado o trânsito em parte da Avenida Anhanguera, no Setor Oeste, no fim da manhã desta quarta-feira (17). Dois carros e um ônibus colidiram no sentido Centro-Campinas e, segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Goiás, a via está interditada entre o Hospital Alberto Rassi (HGG) e o Parque Lago das Rosas.

No momento, a faixa exclusiva do Eixo Anhanguera está sendo utilizada para o desvio do fluxo no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o atendimento dos condutores envolvidos, que não tiveram ferimentos graves.