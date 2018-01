Acidente deixa cinco feridos em Planaltina de Goiás

Uma batida entre dois carros de passeio deixou cinco pessoas feridas, sendo duas delas em estado grave, na GO-534, entre Planaltina de Goiás e do Distrito Federal, na tarde de sábado (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima ficou presa entre as ferragens.

Equipes do Corpo de Planaltina de Goiás, do DF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) auxiliaram no resgate das vítimas. Um helicóptero transportou um dos feridos para o hospital de Planaltina de Goiás. Os demais foram encaminhados para unidades de saúde do DF. As causas do acidente ainda são desconhecidas.