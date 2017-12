Acidente com três veículos deixa um morto na BR-452

Atualizada às 14h14

Um idoso de 61 anos morreu e outras duas ficaram feridas, na tarde desta sexta-feira (01), após uma batida entre um caminhão, uma caminhonete e um carro, no km 186 da BR-452, em Itumbiara.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete do idoso seguia no sentido Rio Verde a Itumbiara quando, em uma curva, aquaplanou e rodou na pista, colidindo com um Fiat Palio que seguia em sentido contrário e posteriormente colidiu na lateral de uma carreta que estava parada no acostamento com defeito mecânico.

De acordo com a corporação, o motorista da caminhonete não resistiu e morreu. Já o motorista e o passageiro do Palio ficaram gravemente feridos e foram socorridos ao hospital da região.

Ainda segundo a PRF, a rodovia está interditada nos dois sentidos e ainda não há previsão de quando a pista será totalmente liberada.