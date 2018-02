Acidente com caminhão interdita parte da BR-153, em Goiânia; PRF pede atenção aos motoristas

Um acidente com um caminhão interditou parcialmente a BR-153, nas proximidades da Universidade Paulista (Unip), em Goiânia, sentido viaduto do setor Parque das Laranjeiras, para quem segue para o Norte do País.O caminhoneiro invadiu a pista contrária.

Somente um veículo de carga se envolveu no acidente e o motorista está sendo avaliado pela equipe de resgate da Triunfo Concebra, concessionária que administra o trecho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o local exige atenção dos condutores. A PRF pede para que os motoristas não parem no local para evitar um novo acidente. Uma equipe da PRF foi enviada para o local, assim como uma equipe da Concebra.