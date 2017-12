Acidente com ônibus deixa mais de 40 pessoas feridas e motorista reserva morre em Morrinhos

Atualizada às 20h35 de 22/12/2017

Um ônibus que saiu de Palmas, no Tocantins, com destino a Santa Maria, no Rio Grande do Sul, se envolveu em um acidente com outros dois veículos – um caminhão e uma caminhonete - na tarde desta sexta-feira (22) na BR-153, em Morrinhos, no Sul do Estado.

No total, 48 pessoas ficaram feridas e o motorista reserva morreu, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros.

Nove vítimas com estado de saúde estável foram encaminhadas para Morrinhos e outras quatro, com casos mais graves, foram levadas ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) pela concessionária Triunfo Concebra, que administra o trecho da BR-153.

Ainda não há informações do que ocasionou o acidente. A perícia deverá ser realizada neste sábado (23). A pista está parcialmente interditada sentido Goiânia-Morrinhos e deve permanecer assim durante a noite e o começo da manhã de amanhã. A concessionária Triunfo sinalizou o local onde o ônibus deve permanecer até a remoção ser realizada. O veículo não será retirado durante a noite por questões de segurança.