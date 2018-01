Um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida T-63 com a Alameda Couto Magalhães, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, causa lentidão no trânsito na manhã desta terça-feira (16). Ninguém ficou ferido.

A colisão ocorreu no sentido Setor Pedro Ludovico-Setor Bueno. A orientação de agentes da Secretaria Municipal de Trânsito Transporte e Mobilidade (SMT) é que os motoristas procurem rotas alternativas para evitar o congestionamento do local.