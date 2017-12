Acerto de contas pode ser a motivação de duplo assassinato de jovens em Caldas Novas

Atualizada às 17h16.

Em Caldas Novas, o mais turístico dos municípios goianos, dois jovens foram mortos dentro de uma casa no bairro Parque Real, na madrugada deste sábado (30). Diego Henrique Silva, de 18 anos, e Márcio Gabriel Guimarães, de 21, foram assassinados com tiros nas costas e na cabeça. As Polícias Militar e Civil foram acionadas por vizinhos que ouviram os disparos.

Os dois jovens têm passagens pela polícia. Ainda não se sabe o que motivou os crimes, mas a princípio há possibilidade de acerto de contas já que o duplo assassinato tem característica de execução.