'Absolutamente zero', diz ministro da Justiça sobre responsabilidade na crise de presídios em Goiás

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou nesta sexta-feira (5) que a responsabilidade do governo federal pelas rebeliões no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, deflagradas nos primeiros dias de 2018, é "absolutamente zero".

Em entrevista ao jornal O GLOBO, Jardim disse que o ocorrido é oriundo de um problema de gestão do governo estadual e que a atitude de pressionar e cobrar a União tem "motivação política". Na última quinta-feira (4), os sete governadores dos estados ligados ao Consórcio Brasil Central - Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e Maranhão - divulgaram um manifesto pedindo a tomada de providências urgentes por parte do governo federal e apresentaram propostas como a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública com recursos não contingenciáveis.

Ainda de acordo com o ministro, o governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB) infringiu à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e à Lei Orçamentária Anual (LOA) ao receber R$ 44,7 milhões do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) em dezembro de 2016 e deixar de transferir o montante para contas específicas no Banco do Brasil, permitindo o controle dos gastos. Segundo o Ministério da Justiça, o Executivo estadual gastou apenas R$ 7,7 milhões do valor repassado, equivalente a 17,2% do repasse.

Todos os estados receberam o dinheiro, do qual R$ 31,9 milhões deveriam ser destinados a construção e ampliação de unidades prisionais. Ao O GLOBO, o diretor do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Carlos Felipe Alencastro, disse que as contas foram criadas, mas nenhuma movimentação de recursos foi realizada.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSP-GO) enviou, na noite de hoje (5), uma nota em resposta ao ministro. No texto, a secretaria afirma que a maior parte dos R$ 44 milhões repassados pelo Funen está sendo utilizada na construção da unidade prisional de Planaltina de Goiás, além da construção de outros presídios em Anápolis e Formosa.

Confira a íntegra da nota enviada pela SSP-GO:

A respeito das declarações do ministro da Justiça, Torquato Jardim, de que o estado de Goiás utilizou apenas R$ 5 milhões dos R$ 44 milhões repassados pelo Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), a Secretaria de Segurança Pública esclarece o que se segue:

Dos R$ 44 milhões repassados pelo Funpen ao estado de Goiás, já foram empenhados: 65,15% (custeio), 75,96% (investimentos em aparelhamento) e 75,34% (investimentos em obras).

Todos os projetos apresentados ao Ministério da Justiça são formulados dentro do estrito rigor técnico. As eventuais dificuldades se devem ao excesso de burocracia e exaustiva normatização do governo federal.

A maior parte desses recursos, R$ 29.567.590,14, está sendo utilizada na construção da unidade prisional de Planaltina de Goiás, cuja obra encontra-se dentro do cronograma de 18 meses.

Os pagamentos são realizados conforme a evolução da obra, cujo prazo de conclusão se encerra somente em dezembro de 2018.

Sobre o valor de R$ 8.840.000,00, esclarecemos que o quantitativo foi devidamente aplicado em compra de aparelhos e modernização, além dos outros R$ 4 milhões que foram destinados para custeio.

A respeito do valor de R$ 17.732.768,86, repassado no dia 29 de dezembro de 2017, esclarecemos que o montante de R$ 11,2 milhões será utilizado na ampliação e reforma da unidade prisional de Anápolis, e os R$ 6,5 milhões em aparelhamento e custeio, conforme Termo de Adesão, datado de 26 de dezembro de 2017 e Ofício Circular nº 133/2017/Dirpp/Depen-MJ.

O governo de Goiás aumentou em 60,25% os investimentos no sistema prisional nos últimos quatro anos, saltando de R$ 312 milhões em 2014 para R$ 501 milhões em 2017.

Só no último ano, o número de agentes prisionais efetivos aumentou em mais de 100%.

Cinco grandes presídios estão sendo construídos, e dois deles, em Anápolis e Formosa, deverão ser entregues em fevereiro deste ano.

Com a conclusão das obras de Planaltina, Águas Lindas e Novo Gama, além de outras unidades, investimentos chegarão a aproximadamente R$ 171 milhões, gerando mais 2.170 vagas no sistema penitenciário goiano.

A SSP sempre manteve com o Ministério da Justiça um histórico de boas e relevantes parcerias em prol da segurança pública. Entretanto, reitera que, por deficiência das macropolíticas do governo federal, os valores repassados nos convênios ainda são insuficientes para melhorias estruturais no sistema penitenciário.



Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás (SSPGO)