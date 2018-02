'A violência se tornou uma resposta de um tempo de crises', diz Vítor Simão

Com o tema "Fraternidade e Superação da Violência", a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lançou nesta quarta-feira de Cinzas (14) a Campanha da Fraternidade 2018. O lema escolhido pela igreja é um trecho bíblico, Vós sois todos irmãos, do Evangelho de Mateus (Mt 23,8).

Em Goiânia, o arcebispo d. Washington Cruz participou na Catedral Metropolitana do lançamento da campanha na capital, tema apresentado por frei Fernando Inácio Peixoto de Castro. Conforme a arquidiocese, o objetivo da Campanha da Fraternidade 2018 "é constituir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da Palavra de Deus, como caminho de superação da violência".

O secretário executivo do Secretariado para Ação Evangelizadora da Arquidiocese de Goiânia, Vítor Simão, ressaltou que o objetivo da campanha é trazer a reflexão. “A reflexão provoca uma conversão pessoal, que pode contagiar, de forma a gerar frutos de fraternidade. A proposta é essa: jejum, oração e caridade, mas de forma concreta, que tenha abrangência social”, disse.

Ele também comentou a importância do tema trabalhado neste ano: “A violência se tornou uma resposta de um tempo de crises, no plural mesmo. Seja contra a mulher, contra a identidade do cristão, as instituições da sociedade - como presidente da República, Judiciário, as instituições políticas -, a violência parece que se tornou uma resposta”, avalia. “A igreja vem com outra proposta. A igreja propõe fraternidade como superação dessa resposta que a sociedade tem dado.”

Vítor destacou que, por enquanto, não há um calendário de atividades desenvolvidas pela arquidiocese no âmbito da Campanha da Confraternização. No entanto, explicou, cada paróquia trabalhará o tema no contexto de sua comunidade.

A Campanha da Fraternidade é lançada anualmente desde 1964, sempre na quarta-feira de Cinzas. O objetivo é que os cristãos utilizem o período da Quaresma - 40 dias após o Carnaval, até a Páscoa - para reflexão e conversão sobre o seu papel na sociedade.