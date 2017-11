‘A PM ainda não nos procurou ou ofereceu ajuda’, diz mulher de jovem baleado por coronel

A família do estoquista João Lenon de Freitas Oliveira, de 26 anos, realiza neste domingo (19) uma corrente de oração na porta do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) como forma de protesto pela falta de resposta e apoio da Polícia Militar de Goiás (PM-GO). O jovem foi atingido por um tiro na nuca disparado por coronel da Polícia Militar (PM) após confusão na Avenida 85, em Goiânia, no começo da semana.

“Ninguém da PM nos procurou ou ofereceu algum tipo de ajuda. Nos reunimos para fazer essa corrente de oração, em forma de protesto. Queremos que ele melhor e também que o coronel pague pelo que fez. Isso não é justo, ele [João Lenon] não é bandido, é uma pessoa trabalhadora”, desabafou a mulher da vítima, a operadora de caixa Paula Pires de Almeida, de 24 anos.

João Lenon dirigia um Fiat Uno, sentido Centro, quando um passageiro que estava no carro bateu com a mão na lataria do carro do coronel da PM, Sérgio Ricardo Caetano. O PM freou e recuou, mas depois avançou pelo lado esquerdo do outro veículo e atirou.

Em matéria publicada pelo POPULAR no dia 14 de novembro, o coronel Sérgio Ricardo Caetano alegou que pensou se tratar de um assalto e, por estar acompanhado da mulher e dos três filhos, agiu para se defender. Ele chegou a apresentar uma ficha criminal que era de uma outra pessoa para justificar o ato. João Lenon não possui antecedentes criminais (confira aqui).

A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o caso. A assessoria da corporação disse que o posicionamento, caso haja, só poderá ser divulgado durante a semana. O presidente da Associação dos Oficiais da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (Assof), tenente-coronel Alessandri Rocha Almeida, afirmou que não há motivo para que a entidade procure os familiares. "A Assof não vai não manifestar, mas se a família quiser nos procurar as portas estarão abertas", disse em resposta ao protesto. Segundo o tenente-coronel Alessandri, Sérgio Ricardo já foi ouvido pela Associação e as respostas devem ser dadas pela Justiça.

João Lenon, internado na UTI do Hugo desde o ocorrido, tem apresentado melhoras. Segundo a esposa dele, ele está sedado, respira com ajuda de aparelhos, mas já se movimenta. “Na visita, eu vi ele mexendo braços, pernas, apertando as mãos e começando a pronunciar palavras”, relata.

A família se diz revoltada com o acontecido e tem se revezado na porta do hospital para acompanhar a evolução no quadro de saúde.