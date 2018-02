A caminho de festa, amigos morrem em acidente entre carro e caminhão na GO-173

Cinco pessoas que saíram de Israelândia e seguiam para uma festa em Jaupaci, a cerca de 30 km de distância, se envolveram em um acidente na madrugada deste sábado (3), na GO-173, em Jupaci, onde três morreram e dois ficaram feridos.

No Fiat Tempra estavam o motorista de 52 anos e os passageiros de 37, 47, 41 e uma adolescente de 15 anos. Os três primeiros morreram e os últimos foram levados para hospitais da região.

Segundo o caminhoneiro, de 41 anos, o motorista do Tempra bateu o veículo na lateral do seu caminhão, saiu da estrada e capotou várias vezes. Não há informações se o condutor do carro ingeriu bebida alcoólica e como ele perdeu o controle da direção.

O caminhoneiro prestou depoimento na delegacia de Iporá e foi liberado.