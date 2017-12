Ação judicial inibe divulgação de imagens

O início da fiscalização por videomonitoramento na região do Parque Vaca Brava contou também com polêmicos questionamentos sobre a viabilidade da ação, já que poderia redundar em processos de invasão de privacidade dos motoristas e passageiros. O Instituto Goiano de Direito Digital (IGDD) conseguiu na Justiça que as imagens captadas pelas câmeras não fossem divulgadas ...