Ação combate Aedes aegypti em Goiânia e Aparecida

Mais de 300 agentes de saúde participaram do Dia D Nacional de Combate ao Aedes aegypti na manhã desta sexta-feira (8), em Goiânia e Aparecida de Goiânia. O objetivo é visitar 3.600 imóveis apenas da capital e alertar a população quanto aos perigos provocados pelo mosquito transmissor da dengue, zika e febre chikungunya.

Segundo o diretor de Vigilância em Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Gildo de Paula, estão previstas inúmeras atividades, como visitas domiciliares, coleta de pneus, fiscalização e promoção de trabalho educativos, como panfletagem em pontos estratégicos da região. 'Além de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypt, durante a ação os agentes de combate às endemias conscientizaram os moradores sobre a importância de evitar que ele encontre locais para procriar', destaca.

"O Dia D é importante para alertar a comunidade sobre os perigos de deixar água acumulada em embalagens, copos plásticos e vasos de plantas, por exemplo. Essas dicas que parecem simples protegem não só contra a dengue, mas também contra outras doenças graves como chinkungunya e zika”, afirma Gildo de Paula.

A ação conta com apoio do Ministério da Saúde, Corpo de Bombeiros e Secretaria do Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

Notificações

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgado na quinta-feira (7), foram notificados em Goiânia neste ano 32.185 casos de dengue. Em 2016, a capital notificou 61.089 casos da doença.

Com relação a chikungunya, Goiânia confirmou 12 casos da doença em 2017. O balanço verificou seis casos autóctones, quando a infecção ocorreu no município, e seis casos importados, quando a transmissão do vírus aconteceu em outra cidade. Além disso, dados preliminares da SMS apontam que 45 gestantes contraíram o zika vírus em 2017.