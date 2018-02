8,3 mil alunos da rede estadual ficam em “limbo” escolar

Cerca de 8,3 mil estudantes que entraram em 2017 no 1º ano do ensino médio noturno na rede estadual de Goiás com 16 e 17 anos se encontram em uma espécie de limbo na educação. Não estão nem no ensino médio regular nem na Educação de Jovens e Adultos (EJA), estão afastados de exames como a Prova Brasil e a Prova Goiás, que são a base dos índices de avaliação do ensino m...