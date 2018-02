72 escorpiões são encontrados em casa do Conjunto Itatiaia, em Goiânia

Em apenas uma casa do Conjunto Itatiaia, na região Norte de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) encontrou 72 escorpiões nesta quinta-feira (21). A ação no bairro, que teve início ontem e deve se estender até amanhã (22), é direcionada para controlar a infestação. Com o aumento das chuvas, os animais peçonhentos ficam desabrigados e buscam se proteger dentro das residências. Segundo a SMS, o setor registrou mais aparições nas últimas semanas.

A residência, na Rua 38, não recebeu a primeira visita hoje. Os agentes de saúde já estiveram no local em outras duas ocasiões de 2017 para cá e retiram oito caminhões de lixo.

O gerente de controle de animais sinantrópicos da SMS Goiânia, Welington Tristão, explica que na casa vivia uma senhora, que faleceu no final do ano passado. “Ela era acumuladora e tinha problemas mentais. Com muita dificuldade autorizava a entrada dos agentes. Hoje, com a autorização do filho dela, nós conseguimos fazer uma busca ativa. Procuramos por entre as pedras, nas tampas de passagem de esgoto e de água também”, diz ao O POPULAR.

No entanto, Tristão acredita que mais animais podem viver no local “Nós vamos retornar amanhã porque acreditamos que existem mais devido ao ambiente da residência, que é de proliferação de escorpiões para os vizinhos. Vamos procurar agora dentro da casa”. Os agentes também irão visitar as casas vizinhas.

Os escorpiões são classificados como pragas urbanas. Em caso de acidentes, a vítima deve ser levada imediatamente para uma unidade de saúde.

Dentro de casa, a melhor forma de controle dos escorpiões é evitar sua principal fonte de alimentação, as baratas. Como outras formas de se prevenir a infestação, Welington Tristão orienta que a população deve 'evitar acumular entulhos, lixos esparramados pelas ruas, quintais, terrenos baldios e não deixar alimentação de animais domésticos de um dia para o outro'.

Quem encontrar escorpiões em casa pode solicitar uma visita de técnicos da Secretaria de Saúde de Goiânia por meio dos telefones 3524-3131 e 3524-3125. Em até 72 horas a equipe geralmente comparece ao local. O serviço é gratuito.