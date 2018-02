70% das armas apreendidas em Goiás são de fabricação nacional

Das mais de 6 mil armas de fogo (artesanais e industriais) apreendidas no último ano em Goiás, mais de 70% foram fabricadas no Brasil. A arma mais recolhida nas ruas é o revólver calibre 38. Os dados fazem parte de pesquisa realizada pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) em parceria com o Instituto Sou da Paz.

O levantamento mostra que das armas e simulacros apreendidos pelas polícias goianas durante um ano de trabalho as industriais representam 85% do total, com mais de 5 mil apreendidas. As que simulam armas de fogo corresponderam a 9%, com 571 objetos retirados das ruas. Já as artesanais somaram 310, que significa 5% do total. A pesquisa foi divulgada nesta quinta-feira (8), no auditório da SSP-GO, em Goiânia.

A pesquisa mostrou que 70% são brasileiras, 5% são dos Estados Unidos e 1,3% tratam-se de armamentos argentinos. O restante apareceu na pesquisa abaixo de 1%. Dos cinco tipos de armas mais apreendidos com o crime, apenas um é de calibre restrito.

No entendimento do secretário de segurança pública, Ricardo Balestreri, isso demonstra que as forças policiais em Goiás possuem equipamentos e armas mais potentes do que os disponíveis no mercado ilegal.

As principais armas utilizadas em crimes são: revólver Taurus (calibre 38), pistola Taurus (380), revólver Taurus (32), revólver Rossi (38) e pistola Taurus (40). Foi possível analisar o ano de fabricação de quase 2 mil armas que tinham numeração de série padronizada, mostrando que aproximadamente 70% delas são antigas e foram fabricadas antes de 2003, quando havia uma política mais branda de controle de armas antes de ser promulgada a atual lei conhecida como Estatuto do Desarmamento.

“Este é um dado que demonstra o impacto que uma política de controle do mercado legal tem sobre o mercado de armas usadas em crimes”, diz Balestreri. “Goiás conseguiu reduzir em 12% os homicídios e em mais de 25% as modalidades de roubo em 2017”, ressalta o secretário.

Bônus

Ricardo Balestreri destacou durante a apresentação da pesquisa que vai pagar R$ 300 para policiais e bombeiros por cada mandado cumprido ou arma apreendida. O pagamento será feito aos agentes que participarem diretamente da ação policial que resultou no cumprimento de mandados pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, estupro, tráfico de drogas, roubo de veículo e organização e associação criminosa.