6 perguntas para José Vitti

Deputado fala sobre PEC enviada à Assembleia e diz que “não está anistiando”. 1 - Qual a intenção do senhor com esse projeto? Não existe lei específica que proporciona aos municípios uma regulamentação a respeito do tema. Estamos facultando ao município ter condições de fazer isso. A maioria dos templos religiosos foram construídos em praças, espaços público...