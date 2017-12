39 presos fogem de cadeias em Goiás entre sábado (23) e segunda (25)

Trinta e nove presos aproveitaram o fim de semana de Natal para burlar a segurança dos presídios de Jaraguá, Águas Lindas e Inhumas e fugirem do regime fechado.

O caso mais recente aconteceu em Inhumas, na manhã desta segunda-feira (25). Segundo com o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Goiás, Maxwell das Neves, 14 presos deixaram o isolamento durante um banho de sol. Os bandidos teriam utilizado uma segueta para cerrar a grade de proteção e passarem batido aos olhos dos agentes de plantão.

Segundo Maxwel, apenas dois agentes faziam o controle dos mais de 120 presos do local. O presídio tem capacidade máxima para 60. O presidente afirmou ainda que de acordo com o Departamento Penitenciário (Depen), a condição de trabalho ideal seria um agente para cada cinco presos.

Em Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal, 10 presos aproveitaram o silêncio da madrugada e fugiram da unidade prisional. A fuga dos bandidos tornou-se possível após os mesmos abrirem um buraco na laje do teto e escaparem por ali.

A primeira fuga aconteceu na manhã de sábado (23), em Jaraguá, quando uma dupla invadiu a cadeia e rendeu os agentes a fim de resgatar Ariel Pedroso da Silva e Roberto Augusto Rodrigues Mendes, presos na semana anterior após serem detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-070, transportando carga de pasta base de cocaína avaliada em R$2 milhões. Outros 13 presos que dividiam cela com Ariel e Roberto aproveitaram a ação e fugiram do presídio.

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informou que ações preventivas serão intensificadas, em parceria com a Polícia Militar, a fim de reforçar a vigilância nos presídios em Goiás. Paralela a ação, forças de segurança continuam na busca dos foragidos.