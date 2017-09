3 perguntas para Matias Puga Sanches

1 - Como foi para você ter de realizar o trabalho de descontaminação diante de uma comunidade extremamente abalada? O trabalho era bem sofrido, realmente. Se você visse as pessoas... A gente não trabalhava só como técnico, mas como consultor sentimental também. As pessoas vinham se consolar com a gente e tínhamos de dar essa assistência. 2 - Isso gerou para você algum vínc...