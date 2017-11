2018 terá 10 feriadões no melhor estilo ‘dá para emendar’ com o final de semana

Dezembro já está quase ai e um assunto volta a ser pauta perto do novo ano que se aproxima: quantos feriados teremos em 2018?

No cálculo de feriados nacionais, serão dez feriadões do melhor estilo ‘dá para emendar’ com o final de semana — caindo na segunda, terça, quinta ou sexta-feira. Apenas uma data comemorativa vai cair no final de semana: dia 21 de abril, Tiradentes, no sábado.

Confira a lista completa:

Confraternização Universal – 1º de Janeiro (segunda) - FERIADÃO

Carnaval e Quarta -feira de Cinzas - 13 e 14 de Fevereiro (terça e quarta-feira até o meio dia) - FERIADÃO

Paixão de Cristo – 30 de Março (sexta-feira) – FERIADÃO

Tiradentes – 21 de Abril (sábado)

Dia do Trabalho – 1º de Maio (terça-feira) – DÁ PARA EMENDAR

Corpus Christi – 31 de Maio (quinta-feira) - DÁ PARA EMENDAR

Independência do Brasil – 7 de Setembro (sexta-feira) - FERIADÃO

Nossa Senhora de Aparecida – 12 de Outubro (sexta-feira) - FERIADÃO

Finados – 2 de Novembro (sexta-feira) - FERIADÃO

Proclamação da República - 15 de Novembro (quinta-feira) - DÁ PARA EMENDAR

Natal – 25 de Dezembro (terça-feira) - DÁ PARA EMENDAR

Em Goiânia há outros dois feriados municipais, sendo que um deles entra na classificação ‘dá para emendar’: