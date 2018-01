17 PMs são denunciados por tortura e ocultação de cadáver de entregador de gás

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou, nesta segunda-feira (15), 17 policiais militares por tortura e pela ocultação do cadáver do entregador de gás Célio Roberto Ferreira de Sousa. O crime aconteceu há quase 10 anos, após a vítima ser espancada dentro da Borracharia Serrada Dourada, no Jardim Goiás, em Goiânia. Esse é um dos três processos que tiveram a inves...