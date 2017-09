150 mil pessoas devem passar pela Rodoviária de Goiânia durante o feriado da Independência

Aproximadamente 150 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Goiânia durante o período entre os dias 6 e 10 de setembro, que abrange o feriado de celebração dos 195 anos da Independência do Brasil, que será comemorado na quinta-feira (7).

Segundo a administração do terminal, o número representa um aumento de 30% nos embarques e desembarques de passageiros em relação ao período normal.

Ainda de acordo com a gestão do espaço, os trechos mais procurados em Goiás são os que partem para Aruanã, Caldas Novas, Cidade de Goiás, Pirenópolis, Porangatu e Três Ranchos. Já no Brasil, as viagens mais buscadas pelos passageiros têm como destino Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Marabá, no interior do Pará, Palmas, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Pelo menos 100 novos horários foram disponibilizados pelas empresas para atender os usuários durante o feriado.

A administração do Terminal Rodoviário de Goiânia alerta os passageiros para que cheguem com antecedência de pelo menos uma hora antes do embarque para diminuir os transtornos e não se esqueçam dos documentos pessoais.

Confira algumas dicas para aproveitar a viagem de ônibus sem problemas:

• Chegar com antecedência de pelo menos 1 hora;



• Portar os documentos pessoais;



• Para crianças com idade inferior a 12 anos que irá viajar sem a companhia do representante legal, deve ser feita solicitação da autorização do Juizado da Infância e Juventude para embarcar;



• Buscar adquirir os bilhetes de ida e volta, antecipadamente. Os bilhetes podem ser comprados pelo portal da rodoviária;



• Preocupar com suas bolsas, carteiras, pacotes e malas. Não pedir e nem aceitar que outras pessoas transportem suas bagagens;



• Adquirir sempre as passagens dentro do Terminal Rodoviário, tomar cuidado com transporte clandestino (desconfie caso alguém queira lhe embarcar ou lhe conduzir para fora do Terminal e denuncie pelo telefone 0800 7043 200);



• Idosos que queiram passagem gratuita, fazer reserva antecipadamente.