15 trabalhadores resgatados em São Miguel do Araguaia

Quinze trabalhadores foram resgatados em São Miguel do Araguaia em trabalho análogo ao de escravo, sem alojamento adequado e condições insalubres. Eles atuavam em um conjunto de fazendas com cerca de 17 mil hectares e mais de 12 mil cabeças de gado. Dos 15 empregados, seis estavam registrados de maneira irregular e nove estavam totalmente na informalidade.

O resgate faz parte de operação da Superintendência Regional do Trabalho de Goiás (SRT-GO) em parceria com o Ministério Público do Trabalho e agentes Polícia Rodoviária Federal (PRF). Esse resgate foi feito durante os seis primeiros dias de operação, entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro. O grupo de fiscais continua na região fiscalizando denúncias em outras propriedades.

Auditor fiscal Rogério Araújo explica que, como parte dos trabalhadores eram de outros Estados, especialmente do Maranhão, o empregador tem a obrigação de custear o transporte de volta para essas pessoas. Além disso, ele deve pagar todas as verbas rescisórias, além de regularizar a contratação e demissão dos profissionais, inclusive depositar os valores devidos de FGTS.

Ao todo, o empresário responsável pelas fazendas e pelos 15 trabalhadores teve que desembolsar R$ 105,7 mil para fazer esses pagamentos. A partir de agora, o dono da fazenda tem prazo para apresentar sua defesa e provar o contrário do que os fiscais conseguiram identificar. Se ficar comprovada a irregularidade, ele passará a figurar por dois anos na “lista suja” do trabalho escravo.

O auditor Rogério Araújo disse que explica que a situação análoga ao trabalho escravo se configurou pelas condições extremamente precárias de alojamento, somadas a outras irregularidades, como o não fornecimento de equipamentos de trabalho, a inexistência de registro dos empregados e não pagamento de direitos trabalhistas, de acordo com o que constataram os auditores-fiscais do Trabalho.

O quarto onde os trabalhadores dormiam era um barraco improvisado, sem condição de higiene, sem paredes e cobertura adequada e o piso era de chão batido. Não eram fornecidos colchões, roupas de cama e armários. Os trabalhadores dormiam em camas improvisadas, com pedaços de espumas velhas e sujas usadas como colchão. Os pertences pessoais ficam espalhados pelo local.