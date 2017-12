140kg ou 83kg? Saiba realmente qual é o peso da Onça do Mendanha

A onça-pintada que assustou moradores da região próxima ao Morro do Mendanha, em Goiânia, por pelo menos 11 meses, pesa 83.6 kg, de acordo com o biólogo Léo Caetano, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Goiás. O animal, capturado na quinta-feira (28) por profissionais do órgão em parceria com técnicos do Instituto Onça Pintada, foi solto a 300 quilômetros da capital, em local não divulgado.

Desde a captura do felino macho, que teria abatido 16 animais desde fevereiro - 12 cães, três bezerros e um cavalo - havia divergência sobre seu peso. Inicialmente foi divulgado que ele teria pesado 140 quilos, mas especialistas no animal reforçam que um macho da espécie pesa entre 56 e 96 quilos quando adulto. A onça, que marcava o território de uma mata de sete alqueires perto do Morro do Mendanha, trata-se de um macho jovem adulto.

O animal chegou a invadir um residencial nas proximidades e foi filmado pelas câmeras de segurança, assustando moradores. Durante a operação para captura, a onça foi cercada e acuada por cães, buscando refúgio numa árvore. Neste momento os técnicos dispararam tranquilizantes possibilitando a sua captura. A onça recebeu uma coleira com rastreador, foi levada para o Zoológico de Goiânia e no dia seguinte solta em área de mata fechada, longe de Goiânia.

