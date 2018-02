14 mulheres procuram a polícia para denunciar estilista que não entregou vestidos em Goiânia

Pelo menos 14 clientes registraram Boletim de Ocorrência, representadas por um advogado, na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), em Goiânia, até esta terça-feira (20). As acusações são de que a estilista Juliana Pereira dos Santos aplicou golpes ao receber pelo serviço para confecção de vestidos de festa, mas não entregar os modelos. A reportagem tentou contato com o advogado Fabrício Antônio Almeida, mas ele não atendeu às ligações.

Uma das denunciantes chegou a se casar sem o vestido de noiva encomendado e teve de alugar outro para o casamento no mês de dezembro do ano passado e mais um para a filha dela. A estimativa de prejuízo para todas as reclamantes é de aproximadamente R$ 14 mil.

As queixas são de 2014 para cá, segundo as informações do delegado titular da Decon, Webert Lopes da Silva Santos. “O valor total do investimento das noivas ainda não está fechado. Iremos ouvir as noivas. Até o momento escutamos três. E também vamos ouvir a Juliana”, informou ao O POPULAR.

No entanto, conforme o investigador, a postura da estilista, de não prestar esclarecimentos às clientes, pode configurar crime. “Existem fortes indícios de publicidade enganosa ou até mesmo estelionato”, informou. “Ela tem que cumprir as cláusulas dos contratos firmados, por exemplo, datas de provas de vestido e dar satisfação às clientes. Pela notoriedade que ela adquiriu, ela se coloca em um grau de superioridade com as clientes, o que pode não acontecer”, complementou.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a estilista Juliana Pereira dos Santos. Ao atender ao telefonema, a profissional relatou que sua advogada iria se pronunciar por meio de nota, que seria enviada por e-mail. No entanto, até o fechamento desta matéria ela não comentou as acusações.

Contudo, à TV Anhanguera, a mulher disse que é estilista há três anos e que já atendeu 350 clientes. Ela afirmou que faz um trabalho diferenciado, modelado no corpo da pessoa e, por essa questão, não precisa das medidas com antecedência.

Para a emissora, ela mostrou que no contrato fica especificado que as clientes podem enviar as medidas.

"Na maioria desses casos foram desistências das próprias clientes. Quando há desistência, há uma multa no contrato. No contrato antigo, até 2017, a multa era de 100%. Do final de 2017 para cá, a gente mudou a multa para 70%", informou.

Juliana Santos tem trabalho reconhecido em todo o País.