Ônibus do Eixo Anhanguera invade canteiro e bate em veículo em frente ao Hugol

Um ônibus do Eixo Anhanguera invadiu, na tarde de hoje (23), a pista de acesso ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), localizado na Região Noroeste de Goiânia, e bateu em um carro que estava estacionado no local. A Metrobus informa que nenhum passageiro ficou ferido.

De acordo com testemunhas que estavam dentro do ônibus, havia uma mulher apoiada na barra de ferro que divide a área do motorista com a dos passageiros. Ela teria se desequilibrado em uma curva e caído em cima do condutor, que perdeu o controle da direção e invadiu a pista de acesso ao Hugol, chocando-se contra o veículo estacionado.

O ônibus fazia a linha Goianira/Terminal Padre Pelágio, em Goiânia. A Metrobus explica que o proprietário do carro atingido pode abrir um processo administrativo junto à empresa para análise dos valores de ressarcimento.