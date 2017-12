Ônibus com passageiros de companhia aérea fica retido em posto da PRF, em Anápolis

Um ônibus foi retido no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-060, em Anápolis, no Centro goiano, no início da tarde desta quinta-feira (7) por falta de condições para a realização do transporte de passageiros.

De acordo com a PRF, o veículo foi parado durante uma ação intitulada "Cinema Rodoviário", onde motoristas e passageiros de ônibus acompanham palestras sobre trânsito enquanto acontece a fiscalização. Os agentes da corporação notaram a falta de emplacamento e de autorização por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para o transporte de pessoas.

O coletivo foi contratado pela empresa aérea Azul para transportar 48 passageiros de Brasília até Goiânia. O voo onde os passageiros estavam saiu de Cuiabá às 5h e deverá pousar em Goiânia, mas o tempo fechado fez com o que o piloto mudasse a rota e realizasse a aterrisagem na capital federal.

No aeroporto de Brasília, a Azul afirmou aos passageiros que o voo havia sido cancelado e que nenhuma outra companhia conseguiria fazer o trajeto. A solução seria pegar um transporte terrestre, que foi contratado pela empresa.

Retidos no posto da PRF em Anápolis, os passageiros aguardaram por cerca de uma hora e meia até a chegada de veículos regulares para o complemento da viagem.