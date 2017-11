Ônibus é retido na BR-060 em péssimas condições de conservação e higiene, diz PRF

Um ônibus que transportava nove funcionários de uma empresa que presta serviço de recuperação de uma rodovia estadual na região sudoeste de Goiás, foi retido na BR-060, em Rio Verde, por estar em péssimas condições de conservação e higiene, além de transportar junto às pessoas ferramentas perfuro-cortantes e galões de gasolina.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes acionaram o proprietário do ônibus que, enviou um outro carro, mas este também não tinha condições mínimas de segurança aos ocupantes, como por exemplo o cinto de segurança. A situação só foi resolvida quando os trabalhadores foram transportados no veículo do próprio dono da empresa.

Segundo a corporação, os outros veículos foram autuados por transporte de passageiros em más condições, além das outras infrações previstas no caso.