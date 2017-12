"É no mínimo irresponsável", diz nota de repúdio da AER44 sobre decisão de Iris Rezende

Na última segunda-feira (18), o prefeito Iris Rezende (PMDB) anunciou que a Guarda Civil Metropolitana passaria a cuidar exclusivamente do patrimônio público. “Serviço de segurança pública nas ruas é função da Polícia Militar”, disse o prefeito. “Quando eu assumi, na Rua 44 havia mais de 50 guardas. Falei: ‘Não. Vocês vão cuidar das praças e das escolas’”, enfatizou.

O presidente da Associação Empresarial da Região 44 (AER44), Jairo Gomes, não vê com bons olhos a decisão. Segundo o representante da associação, ao retirar os guardas das ruas, o prefeito estaria prevaricando. “Estamos tentando marcar para ele nos atender no máximo até sexta-feira (22), para demovê-lo dessa ideia”, diz. “Se ele continuar com essa loucura, vamos entrar judicialmente contra o próprio prefeito.”

Quem também não gostou da saída dos agentes das ruas foi o presidente do Sindicato dos Guardas Civis Municipais do Estado de Goiás (Sindguardas), Ronaldo Ferreira Egídio. “Neste fim de ano a 44 vai ficar prejudicada. Os roubos vão aumentar e o número de camelôs nas ruas também”, alerta.

Confira a nota de repúdio enviada pela AER44:

A Associação Empresarial da Região da 44 (AER44) vem a público manifestar seu repúdio à declaração feita ontem (18/12) pelo prefeito de Goiânia, Iris Rezende, a vários órgãos de imprensa da capital. O mandatário municipal afirmou, com todas as letras, que irá proibir a Guarda Civil Metropolitana de prestar apoio à fiscalização urbana o polo de confecção e moda, que é o segundo maior do país e o maior do Centro-oeste.

Queremos lembrar ao prefeito Iris que a Guarda Municipal não está na Região da 44 para cuidar de ambulantes, mas sim para prestar o devido apoio e assistência de segurança à fiscalização urbana na região, conforme determina a lei federal Nº 13.022, de 8 de agosto de 2014.

A sua decisão em retirar a Guarda das Ruas de Goiânia é no mínimo irresponsável, para não dizer que se trata de um ato de prevaricação. Ao abrir mão da presença dos guardas civis metropolitanos nas ruas, em especial na Região da 44, o prefeito Iris Resende estará abrindo sérios presentes para a instituição da desordem pública na cidade, gerando insegurança pública e econômica.



A afirmação do prefeito demonstra o completo descaso por parte da atual gestão para com empresários e empreendedores que atuam dentro da legalidade gerando impostos e empregos para a cidade.

A AER44 informa que já acionou seu departamento jurídico, visando tomar as medidas legais cabíveis contra decisão que tanto prejuízo traz à economia e ao ordenamento público da capital.