Árvores vão dar lugar a estacionamento vertical no TJ-GO

Ao menos trinta árvores serão arrancadas de parte do terreno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), no Setor Oeste, para dar lugar a 18 mil metros quadrados de concreto. Um prédio de cinco andares deve ser erguido no local durante o próximo ano para ser usado como estacionamento. O valor da obra é de R$ 19,4 milhões. Interditado a partir desta terça-feira (21), o...