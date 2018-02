Árvore cai sobre carro e interdita rua no Parque Santa Cruz, em Goiânia

A Rua SC1, no Parque Santa Cruz, está interditada na manhã desta sexta-feira (9). Uma árvore caiu em cima de um carro. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está no local para retirar galhos e limpar a via. Não houve feridos. Segundo a corporação, a chuva desta quinta-feira (8) pode ter colaborado para a queda da árvore.