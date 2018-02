Álvaro Cássio deixa o comando da Polícia Civil de Goiás

O delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, Álvaro Cássio dos Santos, anunciou sua saída do cargo na tarde desta quinta-feira (1º). A informação foi divulgada por meio de nota, pouco depois de o coronel Divino Alves também anunciar que deixará o comando-geral da Polícia Militar, em decisão tomada durante reunião com o novo secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Junior.

No texto divulgado, Álvaro Cássio não cita quem será seu substituto ou quando a mudança será oficializada. No entanto, fontes no governo informam que o novo delegado-geral será André Fernandes, que atua na Delegacia Regional de Aparecida de Goiânia.

No texto divulgado em suas redes sociais, Álvaro Cássio diz que, quando entrou na Polícia Civil, há 37 anos, “não poderia vislumbrar que um dia chegaria ao cargo máximo dentro da Instituição”.” Atuei como Agente de Polícia e como Delegado, tendo trabalhado no interior, na capital, em delegacias distritais, especializadas e regionais e em variadas funções administrativas até ocupar a direção geral”, declarou.

Álvaro pontua que deve se manter na vida política, atuando em outras esferas. “Encerro minha gestão à frente da DGPC com a certeza de que fiz o meu melhor”, diz.

Ao fim da nota, Álvaro afirma que determinou a seus auxiliares que preparem um relatório de projetos e ações desenvolvidos pela corporação para ser apresentado ao próximo delegado-geral, e agradece a todos que colaboraram com sua gestão.

Confira a íntegra da nota

"Há 37 anos, quando entrei na Polícia Civil, não poderia vislumbrar que um dia chegaria ao cargo máximo dentro da Instituição. Atuei como Agente de Polícia e como Delegado, tendo trabalhado no interior, na capital, em delegacias distritais, especializadas e regionais e em variadas funções administrativas até ocupar a direção geral.

Hoje, concluo mais um importante ciclo de minha vida. Pretendo continuar servindo à comunidade goiana, em outras esferas, na vida política. Sendo assim, diante dessa decisão de seguir novos caminhos e buscar outros desafios encerro minha gestão à frente da DGPC com a certeza de que fiz o meu melhor.

Durante esta administração conseguimos avanços significativos. Sei que há muito ainda a se buscar, mas tenho a consciência tranqüila de que deixo a instituição em um caminho correto. Saio feliz por ter tido a oportunidade de dirigir a melhor Polícia Civil do Brasil. E me sinto ainda mais feliz por saber que meu sucessor será o delegado André Fernandes, meu amigo pessoal, homem probo, correto e trabalhador, um entusiasta da PCGO.

Diante da mudança que se anunciou, já determinei a meus auxiliares que preparem um minucioso relatório para que seja apresentado ao novo delegado-geral, com detalhes acerca de processos, projetos e ações de interesse institucional. O objetivo é levar a termo uma transição tranqüila e madura, que atenda aos interesses da Polícia Civil.

Finalmente, agradeço a todos aqueles que colaboraram com minha gestão. Sempre digo que um delegado não trabalha sozinho. Sou grato a meus companheiros agentes, escrivães, papiloscopistas, delegados e demais servidores que se dedicam incansavelmente à Polícia Civil do Estado de Goiás.

Contem sempre comigo.

Polícia Civil – compromisso com a verdade e a justiça.

Álvaro Cássio dos Santos"