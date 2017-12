Água limpa jorra de rua em Goiânia e desperdício já dura quase três dias

Água escorre por uma fenda formada no asfalto e a água se esvai pela rua

Um vazamento de água limpa que já dura quase três dias em uma encanação na Rua C-21, no setor Jardim América, em Goiânia, tem revoltado os moradores da região. Segundo o representante comercial Antônio Frederico Magalhães, de 35 anos, o fato foi notado na noite do último sábado (16) e comunicado à Saneago, que não tomou providências.

“Por telefone eles nos deram um prazo de 24 horas para solucionar o problema, mas o tempo deles deve ser diferente do nosso. Aqui em casa nós ligamos duas vezes e a nossa vizinha ligou outras duas, só que até agora nada”, relata.

O morador conta que a massa asfáltica está sendo danificada. “Causa revolta porque é bom lembrar que há 60 dias mais ou menos nós enfrentamos falta de água. E olha que é água limpa que se perde. O asfalto também já está ficando oco”, diz.

A reportagem entrou em contato com a Saneago e, nesta tarde, a estatal informou que enviou uma equipe ao local para tomar as devidas providências. “Caso não seja possível efetuar o serviço neste momento, uma outra equipe será enviada posteriormente com o material adequado”, afirmou.