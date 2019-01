Ronaldo Caiado (DEM) é o novo governador eleito de Goiás. A vitória do democrata em primeiro turno foi confirmada na noite deste domingo (7), com 77,91% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No momento em que sua eleição foi garantida, Caiado contava com 1.403.369 de votos, totalizando 60,89% dos votos válidos.