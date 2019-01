Notícias Vedado uso do Fundeb para advogados Dias Toffoli suspende todas as decisões que permitiam o uso de verba do Fundo da Educação Básica para pagar assessoria jurídica

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu ontem suspender imediatamente todas as decisões judiciais do País que autorizavam municípios a pagarem advogados utilizando verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).A decisão de Toffoli atendeu a um pedido da Pro...